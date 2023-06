Ruba una bici a Fidenza, incastrato dal sistema di videosorveglianza urbano

Nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione di Fidenza, dopo aver ricevuto una denuncia per furto di bicicletta, a seguito di accertamenti sono riusciti ad individuare il responsabile grazie all’acquisizione e alla successiva analisi delle telecamere di video-sorveglianza estrapolate dal sistema di videosorveglianza urbano. In questo modo i militari si sono resi conto che a compiere il furto era stato un uomo già ben noto alle forze dell’ordine per altri

reati contro il patrimonio commesso in passato.

In questo caso le immagini non hanno lasciato spazio a dubbi di sorta, apparendo in modo inequivocabile come lo stesso, già denunciato per altri furti di biciclette, dopo aver rotto il lucchetto di sicurezza si sia impossessato della bicicletta parcheggiata negli appositi stalli. I carabinieri invitano sempre a denunciare e segnalare furti ed eventuali soggetti che si aggirano con fare sospetto nei pressi di luoghi notoriamente utilizzati per lasciare le bici in sosta.