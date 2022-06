In Italia da due giorni ruba un catalizzatore e picchia i poliziotti: in manette 24enne rumeno 

Un 24enne rumeno, in Italia da soli due giorni, è stato arrestato dai poliziotti con le accuse di furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il controllo, sfociato anche in una denuncia per ricettazione, è nato dalla segnalazione di una donna ha chiamato la polizia dopo aver visto, vicino alla farmacia di viale Mentana, due persone che stavano armeggiando vicino ad un'auto in sosta.

La passante ha descritto perfettamente le caratteristiche fisiche e l’abbigliamento dei due uomini e ha fornito anche le targhe delle due auto a bordo delle quali si erano allontanati. In via Garibaldi i poliziotti hanno intercettato una delle due auto, che proveniva in senso contrario di marcia a quella della volante con a bordo un uomo, che corrispondeva alla descrizione fatta dalla testimone.



Il conducente al momento del fermo, agitato e nervoso, è sceso all’abitacolo urlando e ha fronteggiato i poliziotti che sono poi riusciti a bloccarlo, con non poche difficoltà. Lo hanno ammanettato per evitare di essere colpiti dai calci e spintoni. Accompagnato in Questura, l’uomo è stato identificato: si tratta di un cittadino rumeno di 24 anni.

La perquisizione dell'auto ha permesso di trovare due catalizzatori. Dentro il veicolo c'erano anche una lama seghettata e un seghetto a batteria, oltre ad altre lame. Il 24enne è stato quindi arrestato per il reato di furto pluriaggravato e denunciato per il reato di ricettazione. Il giovane è stato trattenuto presso le celle di sicurezza della Questura in attesa del giudizio di convalida. Il catalizzatore rinvenuto è stato restituito. Sono ancora in corso le ricerche del complice.