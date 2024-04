Evade dai domiciliari e ruba una bici in un garage: 25enne denunciato

I carabinieri della Stazione di Traversetolo hanno denunciato un 25enne senza fissa dimora per furto ed evasione.

Era stato arrestato per furto qualche mese fa ed il giudice dopo un periodo di detenzione in carcere gli ha concesso il beneficio degli arresti domiciliari, da scontare in una comunità di recupero di Parma. Ma il 25enne una volta uscito dal carcere non ha mai raggiunto il luogo di detenzione ed ha deciso di girovagare per tutta la provincia.

Due giorni fa, ha raggiunto il comune di Traversetolo dove, dopo essersi infilato all’interno del garage di una abitazione, asportava una bicicletta da donna e si allontanava. Nella circostanza però i padroni di casa, avevano avuto modo di vedere bene il ragazzo e di fornire una dettagliata descrizione ai Carabinieri di Traversetolo, nel frattempo intervenuti su richiesta della centrale Operativa informata dalle vittime.

Dopo il sopralluogo di furto, la pattuglia si è rimessa a cercare il 25enne. Dopo circa un’ora la pattuglia rimasta in zona, veniva informata dalla centrale Operativa che le vittime del furto avevano casualmente incrociato il ragazzo che era stato visto asportare la bicicletta indicandone la posizione. In pochi minuti i militari hanno raggiunto e bloccato il 25enne, che aveva ancora al seguito un particolare capo di abbigliamento, che le vittime avevano indicato.

Una volta accompagnato negli uffici del Comando stazione di Traversetolo, per le operazioni di identificazione emergeva che il ragazzo era sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la struttura sita in Parma, dalla quale risultava evaso già dal giorno prima.

Il 25enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura delle Repubblica di Parma per il reato di evasione e furto e su disposizione della competente A.G. veniva riaccompagnato presso il luogo di detenzione domiciliare indicato dal Giudice.