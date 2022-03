In libertà vigilata ma ruba due bici: altra denuncia per il "collezionista di furti"

E' tornato a colpire "il collezionista di furti", nonostante fosse in libertà vigilata per un anno (in quanto ritenuto colpevole di oltre 15 furti) e da poco denunciato dai carabinieri di Parma per le “spaccate” compiute tra il 16 ed il 18 di febbraio in città. Questa volta, il 32enne, ha preso di mira un’abitazione a Montechiarugolo. Nel tardo pomeriggio del 2 marzo ha scavalcato la recinzione che delimita la proprietà ed aperto il garage si è impossessato di una bicicletta tipo “mountain bike”. Dopo è tornato sui suoi passi ed è scappato via a bordo della bici, in direzione Monticelli. Un passante è riuscito a filmare il tutto ed ha chiamato la pattuglia. I militari, acquisito e visonato il video hanno immediatamente riconosciuto il 32enne iniziando a cercarlo. Circa 20 minuti dopo, un uomo ha denunciato alla Stazione carabinieri di Monticelli, di aver subito nella piazza del paese il furto di una bicicletta del valore di 2 mila euro. L’autore del furto, dalla descrizione dei testimoni, è sempre il 32enne che subito dopo è fuggito in direzione Parma dove è stato fermato ed identificato dai militari della Stazione di Parma Oltretorrente. L’uomo è stato denunciato per furto aggravato.