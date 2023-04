Guida al cellulare e consumo di droga, controlli dei carabinieri: denunciata 23enne albanese irregolare

Conducenti multati perchè parlavano al cellulare durante la guida, una decina di giovani - tra i 20 e i 30 anni - segnalati per consumo di sostanze stupefacenti, una ragazza 23enne albanese irregolare sul territorio nazionale e quattro ventenni in auto con piccole quantità di droga. E' questo l'esito dei controlli dei carabinieri della compagnia di Parma che hanno effettuato alcuni controlli - con il rinforzo dei carabinieri della Pedemontana, a Parma nell'area della stazione ferroviaria. Sono state controllate 150 persone e 110 veicoli.

Alcuni conducenti sono stati sanzionati per la guida con il telefono cellulare o, per il non corretto utilizzo delle cinture di sicurezza. Denunciata, alla Procura della Repubblica di Parma per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato, una 23enne albanese, domiciliata a Parma, ma irregolare sul territorio nazionale.

I controlli ha permesso di contrastare il consumo di stupefacenti fra i giovani, infatti sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti tra i 20 e i 30 anni. In particolare a bordo di una Fiat Panda, in sosta in via Monte Altissimo sono state controllati 4 ventenni, che chiacchieravano con un quinto coetaneo all’esterno del veicolo: avevano addosso piccole quantità di addosso hashish e sono stati segnalati in Prefettura.