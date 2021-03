Il Covid si porta via Dj Bonardi

Aveva fatto divertire in discoteca generazioni di giovani

Ci ha lasciati Robi Bonardi, uno dei pionieri dei disc-jockey italiani. Un guru a Parma. Se lo è portato via il Covid, a 69 anni. Era ricoverato da circa una settimana all'Ospedale Maggiore. Ha segnato un'epoca, ha fatto ballare generazione di parmigiani, suonando in tutti i locali della città (King's, Bogey, Astrolabio). Ha lavorato in Rai, è stato amico di Renzo Arbore, è rimasto 14 anni nello staff della direzione artistica di Sanremo.