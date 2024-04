Il giallo del Cornocchio, la doppia pista: omicidio o caduta accidentale

Non sono ancora chiari i contorni del dramma che si è consumato martedì mattina, quando gli addetti alla pulizia delle strade hanno trovato un corpo esanime sul ciglio del marciapiede. Era di un uomo di 40 anni, proveniente dal Ghana, riverso in una pozza di sangue, agonizzante ma vivo. Le ferite al capo e il volto tumefatto avevano indirizzato le indagini della Polizia verso un violento pestaggio. L'uomo, un senza tetto conosciuto anche dalla vicina Unità di Strada, è morto durante il tragitto in Ospedale a causa delle ferite riportate. Grazie al racconto di alcuni conoscenti del 40enne, qualche ora più tardi rispetto al ritrovamento, ha preso piede l'ipotesi della caduta accidentale. Alcuni occupanti abituali della struttura hanno riferito agli uomini della Squadra Mobile che l'uomo, in preda all'alcol, potrebbe essere caduto al suolo da una finestra al primo piano dell'edificio che ospita le Stalle di Maria Luigia. Dopo la caduta, due di loro lo avrebbero trascinato a bordo strada prima di scappare temendo di essere identificati. Si tratterebbe di immigrati non regolari sul territorio. La squadra mobile, con la collaborazione della Polizia Municipale e il supporto dell'Unità di Strada, è riuscita a rintracciare alcuni utenti abituali, ricostruendo la rete di contatti della vittima. Non si esclude l'ipotesi dell'omicidio, ma sarà decisiva l'autopsia.