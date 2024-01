Il sindacato della Polizia Locale a Noceto: "Non siamo bancomat dei comuni"

Nei giorni scorsi una delegazione del sindacato di Polizia Locale (SULPL) composta dal Coordinatore regionale Luca Falcitano e dai dirigenti territoriali Sergio Ferrari e Nicolas Brigati, ha incontrato il vicepresidente di ANCI Fabio Fecci, sindaco di Noceto nel parmense, per parlare del lancio di una campagna di sensibilizzazione sul ruolo della Polizia Locale. “Agli occhi dei cittadini noi siamo il bancomat dei Comuni, perché associano il nostro ruolo alle sanzioni sul Codice della Strada”, spiega il sindacato, che aggiunge: “Ma le nostre funzioni sono molte di più, siamo al servizio del cittadino anche come polizia tributaria, commerciale, edilizia e come organo di sicurezza, polizia giudiziaria. Ruoli che spesso non ci vengono riconosciuti e che con una campagna di sensibilizzazione insieme ad ANCI vorremmo portare a conoscenza dei cittadini”.

Su questo i Sindaci, a parere del SULPL hanno un ruolo fondamentale, ma duole prendere atto che in diverse occasioni tutto questo non viene fatto con l’evidente conseguenza di non conoscenza da parte della cittadinanza di tutte le funzioni della Polizia Locale. Il SULPL ha chiesto al Sindaco Fecci di farsi portavoce verso i suoi colleghi Sindaci della necessità che si diano maggiori informazioni alla cittadinanza di tutte le funzioni e i compiti della Polizia Locale. La campagna di sensibilizzazione partirà proprio dalla provincia di Parma per poi orientarsi su tutte le province della Regione: “Un’azione fondamentale per far capire il ruolo e i compiti che la Polizia Locale svolge nei confronti della cittadinanza”. L’incontro è stato uno dei primi in Regione e ne seguiranno altri nelle altre province in quanto il SULPL vuole portare all’attenzione di tutte le amministrazioni una problematica emersa dal confronto con molti Agenti ed Ufficiali della Polizia Locale, che spesso non vedono valorizzato dalle proprie amministrazioni il proprio ruolo fondamentale a tutela della sicurezza urbana. Piena condivisione anche su un lavoro comune di sensibilizzazione della politica nazionale sull’approvazione della Riforma di categoria che possa parificare le tutele previdenziali e contrattuali delle polizie locali a quello della polizie di stato.