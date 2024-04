In bici con la carabina e 107 proiettili: denunciato un 26enne

I Carabinieri di Parma hanno messo in atto specifici servizi di controllo del territorio al fine di garantire l’ordinato svolgimento della vita sociale e per contrastare qualsiasi forma di reato. Particolare attenzione è stata rivolta al controllo delle persone gravitanti in aree considerate sensibili come Stazione ferroviaria e zone limitrofe. Nel corso del servizio, svolto alcuni giorni fa, una pattuglia di Parma Oltretorrente ha notato verso le 5, sul lungo Parma, un ragazzo in sella a una bici che, alla vista della pattuglia, ha cercato di cambiare direzione, infilandosi nel tunnel pedonale che da accesso al parcheggio. L'intenzione era quella di sottrarsi al controllo ma, dopo un breve inseguimento, lo hanno bloccato. Aveva qualcosa di strano legato alla canna della bici, dalla forma affusolata avvolto in sacco nero del quale il giovane non voleva fornire alcuna spiegazione. Aperto l’involucro in nylon è spuntata una carabina ad aria compressa alterata, in quanto priva di calcio che ne facilitava il porto e l’occultamento. I militari hanno effettuato una perquisizione personale che ha permesso di rinvenire un coltellino multiuso, alcuni grimaldelli, una torcia e, all’interno di un barattolo nascosto nello zaino, 107 “proiettili” cal.4,5 utilizzabili con la carabina. A questo punto la perquisizione è stata estesa all’abitazione del ragazzo, dove sono stati rinvenuti una patente di guida ed un blocchetto di assegni risultati rubati. Per i 26enne, una volta completate le formalità di rito, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuto responsabile di porto illegale di oggetti atti a offendere e ricettazione.