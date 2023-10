In casa un arsenale che mostrava sui social: "Sono un appassionato di armi"

I Carabinieri della Stazione di Busseto hanno denunciato un giovane del luogo perché trovato in possesso di armi a giocattolo modificate e di un proiettile calibro 9. Il ragazzo, da poco maggiorenne era solito postare foto equivoche sui suoi canali social, talvolta impugnando armi corte e spesso coprendosi il volto con un passamontagna, simulando l’appartenenza a non meglio specificati corpi speciali delle forze dell’ordine. Sono così iniziate ad arrivare ai Carabinieri diverse segnalazioni di cittadini preoccupati da ciò che il ragazzo pubblicava, ipotizzando affiliazione a gruppi armati. I Carabinieri della Compagnia di Fidenza, vagliate tutte le segnalazioni, hanno dato il via alle indagini e dopo avere identificato il ragazzo che sui social utilizzava un “Nick name”, hanno immediatamente effettuato una perquisizione domiciliare. L’arsenale che il ragazzo mostrava trionfante in rete era conservato in perfetto ordine in cameretta dove sono state rinvenute e sequestrate una pistola scacciacani modificata, una trentina di proiettili inermi, una pistola ad aria compressa priva del tappo rosso, 1 passamontagna, 1 giubbotto tattico antiproiettile. Ma è stato il rinvenimento di un proiettile “vero” calibro 9 per pistola semiautomatica, inesploso che ha dato una connotazione ben diversa al possesso del materiale rinvenuto nella disponibilità del ragazzo, che di fatto è di libera vendita. Il proiettile ritrovato, per la detenzione del quale occorre specifica autorizzazione di cui il giovane non era in possesso, ha fatto scattare la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, per il reato di detenzione abusiva di “armi e munizioni”. Affranto per il sequestro del materiale di cui andava così fiero, il ventenne si è limitato a dire di essere semplicemente un appassionato di armi, non riuscendo a dare una spiegazione al possesso del proiettile calibro 9.