In macchina con hashish, coca e 1.200 euro nelle scarpe: arrestato dai carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 30 giugno, una pattuglia della Sezione Radiomobile stava percorrendo Via Emilia Ovest, quando si è imbattuta in un'automobile che alla vista dei militari ha provato a far perdere le proprie tracce entrando in un parcheggio. Raggiunto il veicolo l'uomo alla guida è stato invitato a scendere e, nel momento in cui scendeva ha cercato di sbarazzarsi rapidamente di un involucro di colore bianco, gettandolo a terra. Il capo pattuglia l’ha bloccato, notando che aveva un secondo involucro nascosto nella mano sinistra.

La persona è stata identificata in un 48enne italiano residente in città e, poiché non era possibile escludere che potesse detenere ulteriore sostanza stupefacente, è stata eseguita una sommaria perquisizione sul posto. All'interno dello zaino sono stati trovati un panetto di hashish del peso di quasi un etto, circa 15 grammi di cocaina, la somma di 1.300 euro e un bilancino di precisione In caserma, una perquisizione più approfondita ha consentito di scoprire degli involucri di cocaina e, all’interno della suola 1.200 euro in contanti. Al termine delle formalità di rito il 48enne è stato arrestato per il possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio mentre il denaro e lo stupefacente sono stati sequestrati.