Fornovo: grosso incendio in un fienile in località Costa

Grosso incendio all'interno di un fienile in località Costa a Fornovo. Le fiamme si sono sviluppate, per cause in corso di accertamento, verso l'una della notte tra martedì 29 e mercoledì 30 marzo. Sul posto sono arrivati gli operatori dei vigili del fuoco di Parma, con due squadre e due autobotti. Le operazioni di spegnimento del rogo sono in corso anche nella mattinata di oggi. Secondo le prime informazion l'incendio avrebbe coinvolto gran parte dei balloni di fieno stoccati all'interno della struttura di un'azienda agricola.

IN AGGIORNAMENTO