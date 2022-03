Fontanellato: in fiamme autocarro che trasporta legname

Poco prima delle ore 8 della mattinata di oggi, mercoledì 16 marzo, un autocarro che trasportava legname ha preso fuoco, per cause in corso di accertamento, mentre si trovava in via Don Milani a Sanguinaro di Fontanellato. Pochi minuti dopo la chiamata sul posto sono arrivati alcune squadre dei vigili del fuoco, partite da Parma e da Fidenza. Gli operatori del 115 hanno spento le fiamme, che sono divampate probabilmente a partire dal carico e hanno messo in sicurezza l'area dell'incendio. Sono in corso accertamenti tecnici per ricostruire le cause del rogo, che ha quasi completamente distrutto il mezzo pesante. Sul posto anche gli agenti della polizia locale, che hanno gestito il traffico in zona.

