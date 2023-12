Noceto, grosso incendio in un'azienda agricola: in fiamme duecento di balloni di fieno

Un grosso incendio si è sviluppato in un'azienda agricola nei pressi di Noceto, in località Borghetto. Circa duecento balle di fieno sarebbero andate a fuoco, con le fiamme che avrebbero avvolto anche alcuni mezzi agricoli dell'azienda. Dalla caserma di via Chiavari sono partite due squadre con tre mezzi in totale più le autobotti pronte ad affiancare i vigili del fuoco di Fidenza. Intorno ai capannoni diversi altri locali dell'azienda sono stati interessati dall'incendio ma, per ora, non sembra siano coinvolte persone nel rogo. I carabinieri, già sul posto per i primi rilievi, dovranno determinare le cause che hanno portato all'incendio.

In aggiornamento