Danno fuoco al teatro di Felino: denunciati sette 14enni di una baby gang

Hanno appiccato le fiamme al muro del cinema teatro comunale di Felino, dopo aver posizionato foglie, sterpaglie e cartoni nei pressi della struttura. Sette ragazzi, tra i 14 e i 15 anni, sono stati identificati e denunciati alla procura dei minori di Bologna con le accuse di incendio e danneggiamento.

L'episodio si è verificato nel pomeriggio del 3 febbraio: dopo un sopralluogo i carabinieri di Sala Baganza hanno avviato le indagini che hanno portato all'identificazione dei ragazzi che, dopo aver dato fuoco al teatro, sono scappati.

I militari hanno utilizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le loro conoscenze sul territorio: uno dei giovani coinvolti nell'incendio, infatti, era già stato attenzionato dalle forze dell'ordine. Per tutti e sette è scattata una denuncia per incendio e una per danneggiamento: l'azione vandalica, senza un appartente motivo, aveva provocato fiamme alte alcuni metri.