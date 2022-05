Incidente all'alba: perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada

Incidente all'alba: intorno alle 5.00 di domenica 15 maggio, un'auto è uscita di carreggiata. Un uomo di 50 anni, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo della vettura ed è finito nel canale nella strada provinciale di Busseto, tra Soragna e Roncole Verdi. Sul posto la pubblica assistenza di Busseto, l'automedica del 118 di Fidenza e i vigili del fuoco. L'uomo è stato trasportato al Maggiore di Parma senza ferite gravi.