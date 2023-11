Pauroso schianto fra tre auto all'alba, una abbatte un palo della luce: conducente 35enne incastrato. E' grave al Maggiore

Grave incidente stradale poco prima delle ore 7 della mattina di mercoledì 15 novembre a Montechiarugolo. Per cause in corso di accertamento tre auto si sono scontrate mentre percorrevano via Resga in direzione San Geminiano.

Uno dei tre veicoli si è schiantato contro un palo della luce e lo ha abbattuto. L'auto è completamente distrutta. Il conducente, incastrato all'interno dell'abitacolo, è stato liberato dai vigili del fuoco e trasportato d'urgenza all'Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni di salute nell'area rossi del pronto soccorso. I conducenti degli altri due veicoli fortunatamente non sono rimasti feriti.

Sul posto i soccorritori del 118, con le ambulanze e l'automedica, i vigili del fuoco e la polizia locale della Pedemontana parmense, che ha effettuato i rilievi per cercare di ricostruire le cause del grave incidente. La strada è stata chiusa in corrispondenza con l'incrocio con via Ponticelle.

IN AGGIORNAMENTO