Ciclista investito da un'auto a Monticelli: gravissimo al Maggiore

Grave incidente stradale nella mattinata di sabato 18 febbraio a Monticelli Terme. Per cause in corso di accertamento un ciclista è stato investito da un'auto. Sul posto sono arrivati in pochi attimi i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito, per poi trasportarlo all'Ospedale Maggiore. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero gravissime. È stato infatti subito ricoverato nel reparto di Rianimazione.

IN AGGIORNAMENTO