A1, scontro tra due tir, conducente incastrato nell'abitacolo

Incidente nel tratto di Autostrada tra Fiorenzuola e Parma. Due Tir, al chilometro 93 sud, poco dopo le 17, si sono scontrati. Un ferito grave, trasportato a Parma nell'area Codici Rossi. Sul posto l'ambulanza infermieristica di Fidenza, il 115 e la Polizia Stradale. Si è formata una lunghissima coda di sei chilometri in aumento tra il bivio della A1 e l'uscita di Parma-La Spezia. Uscita consigliata provenendo da Milano: Fiorenzuola. Anche vigili del fuoco sul posto. Inoltre, sul tratto stradale in questione, c'è un restringimento di corsia per via dell'autoarticolato che ha divelto un buon numero di metri di guardrail e fibra ottica creando un danno ingente. Nel frattempo si è creato un incidente che ha rallentato ulteriormente il traffico, rendendo il venerdì della Polizia Stradale molto impegnativo.

In aggiornamento