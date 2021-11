Auto esce di strada in via Mantova: il conducente scappa nei campi

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 1 novembre lungo via Mantova, poco prima di Sorbolo. Per cause in corso di accertamento il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo che è finito nel canale di fianco alla strada. L'auto, una Jeep nera, è rimasta danneggiata nella parte anteriore. Quando i soccorritori e i carabinieri sono arrivati sul posto non hanno trovato nessuno all'interno del mezzo. Secondo le prime informazioni il conducente sarebbe scappato nei campi. Sono in corso accertamenti per risalire al proprietario del mezzo.