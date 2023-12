Auto esce di strada nella notte in tangenziale Sud: conducente grave in ospedale

Grave incidente stradale nella notte tra sabato 16 e domenica 17 dicembre lungo la tangenziale Sud a Parma, all'altezza di via Mantova. Per cause in corso di accertamento il conducente ha perso il controllo della sua auto mentre stava percorrendo il tratto di strada verso l'una e mezza di notte. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza, oltre alle forze dell'ordine per i rilievi di legge. Il conducente è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma con ferite di media gravità. Ha riportato alcuni traumi in varie parti del corpo ma fortunatamente non è in pericolo di vita.