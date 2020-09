Auto in fiamme in A1: famiglia di Parma scende appena in tempo

Paura per una famiglia di Parma nel pomeriggio di sabato 12 settembre in autostrada a Fiorenzuola: la loro auto è andata completamente in fiamme. E' accaduto in corsia Nord, all'altezza del chilometro 74, poco prima dell'Autogrill. Gli occupanti sono riusciti a scendere in tempo dal veicolo prima che venisse completamente avvolto dal fuoco. Una volta lanciato l'allarme al 115 sono arrivati sul posto i pompieri del distaccamento di Fiorenzuola e le pattuglie della Polstrada per regolare il traffico, in quel momento piuttosto intenso. L'auto era alimentata a Gpl e i vigili del fuoco hanno adottato tuttl gli accorgimenti del caso per estinguere in breve tempo e in sicurezza il rogo. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

