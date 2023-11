Auto della polizia esce di strada in viale Europa: illesi gli agenti a bordo

Nella giornata di lunedì 13 novembre un'auto della polizia è uscita di strada mentre stava percorrendo viale Europa, per cause in corso di accertamento. Poco prima delle ore 13 infatti il conducente del mezzo di servizio ha perso il controllo del veicolo, che è finito nel canale adiacente alla strada, vicino al distributore di carburante. Fortunatamente gli agenti presenti all'interno dell'auto sono rimasti illesi.