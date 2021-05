Auto si ribalta nella notte, due feriti incastrati nell'abitacolo: gravi al Maggiore

Grave incidente nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 maggio a Sorbolo Mezzani. Era da poco passata mezzanotte quando, per cause in corso di accertamento, un'auto si è ribaltata mentre stava percorrendo via Mina. In seguito all'incidente, che non avrebbe coinvolto altri veicoli, due persone sono rimaste incastrate all'interno dell'abitacolo. Sul posto i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno liberato i due feriti. Trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore sono ricoverati nell'area codici rossi in gravi condizioni di salute. Altre due persone sono rimaste ferite in modo lieve.