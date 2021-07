Auto si ribalta nella notte in autostrada: ferito grave al Maggiore

Si è ribaltato mentre percorreva l'autostrada A1, tra i caselli di Fidenza e di Parma, ed ora si trova ricoverato nell'area rossi del Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Il conducente di un'auto è rimasto infatti gravemente ferito in seguito al grave episodio che lo ha visto coinvolto nel corso della notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 luglio. Erano da poco passate le ore 3 quando, per cause in corso di accertamento, l'auto si è ribaltata, senza coinvolgere altri veicoli.