Auto si schianta fuori strada tra Cortemaggiore e Busseto: muore una donna, gravissimo il marito

Gravissimo incidente vicino a Cortemaggiore nel tardo pomeriggio di martedì 26 dicembre. Una donna di 81 anni è morta sul colpo mentre il marito, coetaneo, è in condizioni disperate. Erano a bordo di un'auto, una Ford C-Max, e stavano percorrendo via Busseto in direzione di Cortemaggiore. Erano da poco passate le 17. All'improvviso la vettura è uscita di strada finendo nel canale e schiantandosi contro un ponticello di cemento. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alla donna, mentre l'uomo - alla guida - è rimasto ferito gravemente. Sul posto il 118 ha inviato l'autoinfermieristica dell'ospedale di Fiorenzuola, l'automedica di Piacenza e un'ambulanza della Pubblica assistenza di Cortemaggiore. Poco dopo è atterrata anche l'eliambulanza dell'ospedale di Brescia che ha caricato il ferito alla volta della Rianimazione di Parma. Insieme a loro anche una squadra di vigili del fuoco arrivati da Fiorenzuola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Fiorenzuola e i colleghi della stazione di Cortemaggiore: sono in corso gli accertamenti sulle cause e la dinamica.