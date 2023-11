Berceto, estratto dalle lamiere l'uomo finito con l'auto in un burrone

A cavallo dell'ora di pranzo un'auto è precipitata in una scarpata lungo la strada tra Ghiare e Berceto. L'attivazione è giunta da parte della Centrale operativa 118 e, a seguito di questa, un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna che si trovava nei paraggi è celermente giungo sul posto mentre una squadra è arrivata poco dopo in supporto. Il tecnico della stazione monte Orsaro, giunto per primo sul posto insieme al personale sanitario dall'ambulanza, è disceso nella scarpata per mettere in sicurezza l'auto ferma dopo aver urtato una pianta e per verificare le condizioni sanitarie dell'uomo che era rimasto intrappolato nel mezzo. Poco dopo sono arrivati sul luogo dell'incidente anche la squadra della stazione monte Orsaro e i Vigili del Fuoco: questi hanno messo in sicurezza il veicolo ed hanno estratto dalle lamiere l'infortunato. L'uomo è stato posizionato sulla barella e calato, dai tecnici presenti, fino alla strada sottostante dove era presente l'ambulanza che lo ha trasportato per circa un chilometro fino ad uno spiazzo erboso dove è riuscito ad atterrare EliPavullo. L'uomo, residente in Provincia di Parma, fortunatamente non ha riportato evidenti traumi ma, data l'età avanzata, è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Maggiore di Parma per effettuare le verifiche sanitarie del caso.