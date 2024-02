Cade da una pianta mentre la sta potando: trasportato con l'elisoccorso al Maggiore

E' caduto da una pianta mentre la stava potando. Nella tarda mattinata di martedì 6 febbraio un uomo è caduto da un altezza di alcuni metri mentre si trovava all'interno del cortile di una villetta a Panocchia, lungo strada Pedemontana. Secondo le prime informazioni il ferito è stato medicato sul posto dai sanitari del 118. Dall'Ospedale Maggiore di Parma è partito in volo l'elisoccorso, che è atterrato in zona per poi trasportare il ferito al pronto soccorso. L'uomo avrebbe riportato alcuni traumi in varie parti del corpo. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi ma fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita.

