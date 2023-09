Perde il controllo della moto e si schianta nel canale: muore ristoratore 45enne originario di Berceto

Il 45enne Cristian Buratti, ristoratore originario di Berceto che gestiva la Trattoria della Torre in pieno centro a San Polo d'Enza, è rimasto vittima di un incidente stradale, che si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì 20 settembre lungo la strada provinciale che unisce i paesi di Rivarolo Mantovano a Villanova di Rivarolo del Re, in provincia di Mantova.

Il 45enne ha perso il controllo della moto a bordo della quale stava viaggiando ed è uscito di strada, finendo nel canale. Le cause dell'incidente sono in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri. Alcuni operatori del soccorso stradale dei Fratelli Rossi di Bozzolo, che stavano transitando in quel tratto di strada, si sono accorti della moto e del corpo. Sul posto sono arrivati i soccorsi in pochi istanti ma per Cristian non c’era più nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Oltre alla moglie Jessica, che lo affiancava nella gestione del ristorante, Cristian Buratti lascia tre figli, parenti e tanti amici. Animatore della vita culturale e teatrale di Berceto nel 2014 era anche stato candidato alle comunali con la lista del sindaco Luigi Lucchi. Nella tarda serata del 20 settembre la notizia si è diffusa a Berceto: la comunità si è stretta alla famiglia di Cristian in questo momento di dolore per una perdita così grande.