Gravissimo incidente oggi, 16 settembre, intorno alle 13 in via La Spezia, all'altezza del Cubo. Per cause in corso di accertamento un'auto e una moto si sono scontrate, provocando il ferimento di due persone. Ricoverate all'ospedale Maggiore, sono gravi. Uno è in Rianimazione.

Sul posto le forze dell'ordine peri rilievi nel tentativo di ricostruire l'accaduto.