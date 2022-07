Mezzo finisce nel fosso in via Mantova, 65enne incastrato nell'abitacolo: grave al Maggiore

E' rimasto intrappolato nell'abitacolo, in via Mantova. Si tratta di un 65enne di Montechiarugolo,il cui mezzo sul quale viaggiava è finito in un fosso a Chiozzola. Necessario l'ìintervento del 118 e dei vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre l'uomo, liberandolo (era rimasto incastrato), ferito in modo grave. Il 65enne è stato trasportato all'ospedale Maggiore per accertamenti, mentre ora saranno i rilievi ad accertare cosa sia accaduto.