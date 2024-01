Grave incidente in A10: morto un uomo originario di Parma

Incidente sull'autostrada A10 nella giornata di lunedì 8 gennaio: verso le 14, vicino al casello di Genova Aeroporto, c'è stato un brutto scontro tra un altro tir e un'auto. L'anziano, conducente dell'auto, purtroppo non ce l'ha fatta. L'uomo di 73 anni era nato a Parma ma era residente a Genova. Per motivi ancora da chiarire tra il bivio con la A7 e Genova Aeroporto, in direzione Savona, ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro il mezzo pesante. Il tratto è stato chiuso e la polizia stradale ha predisposto l'entrata a Genova Aeroporto per chi vuole andare verso Savona.

Sul posto i vigili del fuoco, l'automedica Golf 2 e i Volontari del Soccorso Fiumara con l'ambulanza.