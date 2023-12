Incidente a Fidenza: urta un'auto e poi scappa

I carabinieri di Fidenza sono intervenuti in mattinata in via Galileo Ferraris, località Coduro, in seguito a un incidente stradale. Un tamponamento tra due auto che non ha avuto conseguenze gravi. Uno degli automobilisti ha riportato ferite lievi, mentre l'altro è scappato dopo lo scontro. I militari sono a caccia dell'automobile che si è dileguata a grande velocità. Sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause e per trovare il fuggitivo.