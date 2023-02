Scontro tra auto e camion in A1, 5 feriti tra cui 2 bambini, grave una donna. Code di 10 chilometri tra Parma e Terre di Canossa

Un incidente stradale, che si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 8 febbraio lungo l'autostrada A1 ed ha coinvolto un'auto e un camion, sta provocando 10 chilometri di coda in direzione Bologna, a partire dal chilometro 115, tra i caselli di Parma e di Terre di Canossa/Campegine. Secondo le prime informazioni nell'incidente, che si è verificato tra Parma e il tratto reggiano, sarebbero rimaste coinvolte cinque persone, che sarebbero rimaste ferite.

Sul posto i soccorritori del 118 e l'elisoccorso, partito in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma, oltre alle squadre dei vigili del fuoco. In particolare una donna sarebbe stata trasportata in ospedale con l'elisoccorso e sarebbe in gravi condizioni di salute. Nell'auto in cui viaggiava anche due bambini, che hanno riportato ferite di media gravità.

Autostrade per l'Italia comunica che l'entrata consigliata verso Bologna è Terre di Canossa - Campegine mentre l'uscita consigliata provenendo da Milano è Parma. Secondo le prime informazioni l'incidente non avrebbe provocato feriti gravi ma alcuni disagi alla circolazione lungo il tratto autostradale interessato.

AUTOSTRADE - Sulla A1 Milano-Napoli tra Parma e Terre di Canossa verso Bologna, si segnalano 6 km di coda in diminuzione, a seguito di un incidente risolto avvenuto al km 122+500. A chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Parma e di rientrare a Terre di Canossa dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia a monitorare la coda ed a velocizzare il deflusso dei veicoli.

