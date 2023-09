Auto si ribalta nella notte lungo l'autostrada A1, tre feriti: uno grave. Bimbo di 9 anni in ospedale

Paura nella nottata tra domenica 17 e lunedì 18 settembre per un incidente che ha coinvolto una sola auto lungo l'autostrada A1, all'altezza del chilometro 113 Nord. Per cause in corso di accertamento un'auto si è ribaltata verso le 4.30. All'interno del veicolo c'erano tre persone, tra cui un bambino di 9 anni. Il piccolo ha riportato ferite di media gravità ed è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto i soccorritori del 118 con le ambulanze, oltre alla polizia stradale. Gli agenti hanno effettuato i rilievi e gestito il traffico in zona. Gli altri due feriti, tra cui uno particolarmente grave, sono stati trasportati all'ospedale di Parma dalle ambulanze accorse sul posto.