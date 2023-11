Paura in A1, ha un malore e si schianta in auto contro il casello di Fidenza: 58enne in ospedale

Paura lungo l'autostrada A1 nel pomeriggio di giovedì 30 novembre. Secondo le prime informazioni poco prima delle ore 15 un'auto, una Range Rover, si è schiantata contro i tornelli del casello di Fidenza. Dai primi accertamenti risulterebbe che il conducente 58enne, in seguito ad un malore, abbia perso il controllo del mezzo, che ha poi finito la corsa proprio contro i tornelli del casello.

Sul posto in pochi minuti sono arrivati i soccorritori dell'ambulanza della Pubblica Assistenza di Fidenza con l'infermiere a bordo. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno gestito il traffico ed effettuato i rilievi previsti per legge, oltre al personale di Autostrade. Il conducente è stato trasportato all'Ospedale di Vaio: le sue condizioni di salute sono di media gravità. Sono in corso accertamenti medici per approfondire la sua situazione sanitaria.

IN AGGIORNAMENTO