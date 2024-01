Camion si ribalta in A1 e urta una cisterna: due feriti all'Ospedale Maggiore. Cinque chilometri di coda

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di giovedì 4 gennaio lungo l'autostrada A1, tra Fidenza e il bivio per l'A15 poco prima delle ore 8. Secondo le prime informazioni un furgone si sarebbe ribaltato mentre percorreva l'autostrada in corrispondenza del chilometro 100 in direzione Bologna. Dopo il ribaltamento, avvenuto in autonomia per cause in corso di accertamento, il mezzo avrebbe urtato una cisterna che non conteneva fortunatamente materiali pericolosi.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118: l'ambulanza di Fidenza con a bordo l'infermiere e l'ambulanza dei volontari della Croce Rossa di Soragna, oltre ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo e l'area dell'incidente. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale di Parma che hanno effettuato i rilievi previsti per legge. Le due persone che si trovavano all'interno del furgone sono state trasportate al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma: avrebbero riportato ferite di media gravità. In conseguenza dell'incidente si sono formati cinque chilometri di coda tra il casello di Fidenza e il bivio per l'A15 Parma - La Spezia.

IN AGGIORNAMENTO