Scontro tra bicicletta e monopattino nella notte in piazzale Santa Croce: un ferito in ospedale

Grave incidente stradale nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 gennaio in piazzale Santa Croce a Parma. Per cause in corso di accertamento una bicicletta e un monopattino si sono scontrati in corrispondenza della rotatoria. L'impatto è stato piuttosto violento e il conducente del monopattino è finito sull'asfalto ed ha riportato alcune ferite e traumi in varie parti del corpo. Sul posto i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito, per poi trasportarlo al vicino pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Il ferito avrebbe riportato traumi di media gravità e non si troverebbe in pericolo di vita.