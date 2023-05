Paura a Borgotaro, auto finisce in una scarpata: conducente incastrata nell'abitacolo, donna 80enne grave al Maggiore

Gravissimo incidente stradale poco prima delle 11.30 a Borgotaro, lungo la strada provinciale del Bratello.Per cause in corso di accertamento una donna ha perso il controllo della sua auto, che è finita in una scarpata a lato della strada. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco.

Gli operatori del 115 di Borgotaro sono riusciti ad estrarre la donna dall'abitacolo dell'auto. La conducente infatti era rimasta incastrata tra le lamiere dopo lo schianto. Sul posto l'ambulanza infermieristica e l'automedica di Borgotaro. Sul posto anche i carabinieri del nucleo Radiomobile di Borgotaro che hanno effettuato i rilievi previsti per legge. La donna è stata trasportata a sirene spiegate all'Ospedale Maggiore di Parma: attualmente si trova ricoverata nell'area rossi del pronto soccorso. Le sue condizioni di salute sarebbero particolarmente gravi.