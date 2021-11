Busseto, auto con 4 giovani a bordo finisce nel fosso: un ferito grave

Grave incidente stradale nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 novembre nella zona di Busseto. Era da poco passata l'una e mezza quando, per cause in corso di accertamento, un'auto - con a bordo quattro giovani - è uscita di strada ed ha finito la sua corsa nel fosso, di fianco a strada Balsemano. Sul posto sono arrivati, in pochi istanti, i soccorritori dell'Assistenza Pubblica e i vigili del fuoco. Uno dei ragazzi, che si trovava sul sedile posteriore, ha riportato diversi traumi ed è stato poi trasportato al Pronto Soccorso del Maggiore in gravi condizioni di salute. Attualmente si trova ricoverato nel reparto codici rossi dell'ospedale. Gli altri giovani sono stati portati all'Ospedale Di Vaio: hanno riportato ferite lievi.