Pauroso schianto tra due auto tra Busseto e Polesine Zibello: due giovani gravi

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di mercoledì 12 luglio lungo la strada provinciale tra Busseto e Polesine Zibello. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate verso le ore 14, provocando il ferimento di due giovani.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118: l'ambulanza infermieristica e l'automedica di Fidenza, oltre al l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Busseto. Secondo le prime informazioni i due giovani feriti avrebbero riportato traumi di media gravità e non si troverebbero in pericolo di vita. Sono stati entrambi trasportati al pronto soccorso dell'Ospedale di Vaio di Fidenza.

IN AGGIORNAMENTO