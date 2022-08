Tragedia a Collecchio: 50enne cade dalla moto e muore travolto da un camioncino

Muore travolto da un camioncino dopo essere scivolato cadendo dalla sua moto. Tragico epilogo per l'incidente di stamattina a Collecchio in strada consortile in zona Collecchiello. Intorno alle 8.30 un uomo di 51 anni, Francesco Zuppardi di Medesano, alla guida di una moto sarebbe caduto e subito dopo sarebbe stato travolto da un mezzo che stava sopraggiungendo dalla parte opposta della carreggiata, anche se la dinamica non è ancora chiara ed è tutto al vaglio.

Stando comunque ad alcuni testimoni che avrebbero assistito alla scena, la moto viaggiava dietro un'auto nella stessa direzione di marcia in diezione Collecchio, mentre nello stesso momento nell'altra direzione stava passando un camioncino. L'auto davanti alla moto avrebbe frenato per consentire al camioncino di transitare, essendo quel punto un tratto di strada molto stretto.

Il centauro a quel punto avrebbe perso il controllo della moto cadendo sull'asfalto e finendo sotto le ruote del camioncino. Queste testimonianze sono tuttora al vaglio. Il motociclista è morto e per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri e il nucleo infortunistica della polizia locale. Strada consortile è stata chiusa.

IN AGGIORNAMENTO