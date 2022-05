Felegara, auto esce di strada e si ribalta: conducente in ospedale

Grave incidente stradale all'ora di pranzo di oggi, venerdì 20 maggio, a Felegara di Medesano. Secondo le prime informazioni verso le ore 13.15, per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo che stava guidando. L'auto, dopo essere uscita di strada, si è ribaltata. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito, per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi e gestito il traffico nella zona dell'incidente. Secondo le prime informazioni non sarebbero coinvolti altri veicoli. Fortunatamente le condizioni del ferito non sono gravi.

