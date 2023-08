Si schianta in auto contro una pianta lungo via Langhirano: muore 82enne

Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di domenica 6 agosto. Un'auto, che stava percorrendo via Langhirano, si è schiantata contro un platano. Il conducente ha perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento. Lo schianto è stato terribile e si è verificato poco prima di Corcagnano, all'altezza di Fontanini. Al volante un 82enne che è morto sul colpo. La vittima è Gianfranco Guatelli, parmigiano residente a Corcagnano. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. Non è chiaro se il conducente abbia perso il controllo dell'auto a causa di un malore o per altri motivi. Il sinistro non avrebbe coinvolto altri veicoli.