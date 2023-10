Paura a Noceto, pedone investito da un'auto: ricoverato in ospedale

Momenti di paura nella mattinata di martedì 3 ottobre a Noceto per grave incidente stradale che ha coinvolto un pedone. Erano da poco passate le ore 8.30 quando, per cause in corso di accertamento, un pedone è stato investito da un'auto mentre si trovava in piazza Garibaldi. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre alla polizia locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge. La persona investita è stata soccorsa dai sanitari e ricoverata al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono di media gravità.