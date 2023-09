Travolge con un Suv una ragazza in bici davanti all'Ospedale e scappa: ferita 22enne. È caccia al pirata della strada

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, martedì 19 settembre, nei pressi dell'Ospedale. Maggiore. Una ragazza di 22 anni, che stava viaggiando a bordo di una bicicletta e si stava recando in ospedale per iniziare il tirocinio, sarebbe stata travolta da un Suv. L'episodio è avvenuto poco dopo le 13.30 in corrispondenza delle strisce pedonali.

In conseguenza dell'impatto è caduta a terra ed è rimasta ferita. Secondo le prime informazioni il conducente del veicolo, un Suv Audi di grossa cilindrata, non si sarebbe fermato a soccorrere la giovane. Avrebbe invece proseguito la corsa.

La polizia locale, arrivata sul posto, sta cercando il pirata della strada, che rischia una denuncia per omissione di soccorso. Sul posto anche l'ambulanza del 118. La 22enne è stata ricoverata al pronto soccorso con alcune lesioni. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

IN AGGIORNAMENTO