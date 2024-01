Sala Baganza, scontro all'alba tra auto e monopattino: ferito in ospedale

Uno scontro che si è verificato all'alba di martedì 16 gennaio in località Castellaro, frazione del comune di Sala Baganza, ha provocato il ferimento di una persona che si trovava a bordo di un monopattino. Lo schianto, avvenuto prima delle ore 7, ha coinvolto un'automobile che stava proseguendo nella stessa direzione di marcia del primo mezzo. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso del 118, anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge. Secondo le prime informazioni la persona ferita avrebbe riportato traumi di media gravità: dopo il trasporto in ospedale è stato affidato alle cure dei medici e non si trova in pericolo di vita.