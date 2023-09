Scontro tra auto e bici a Salsomaggiore: ciclista in ospedale

Scontro tra auto e bicicletta alle ore 12 di mercoledì 20 settembre lungo via Parma a Salsomaggiore Terme. Per cause in corso di accertamento i due mezzi sono venuti a contatto. Ad avere la peggio il conducente della bicicletta, che è caduto rovinosamente sull'asfalto, procurandosi alcune ferite.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 - l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Fidenza con l'infermiere a bordo - che hanno prestato le prime cure al ciclista, prima di trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale di Vaio di Fidenza. Le sue condizioni non sono preoccupanti: ha riportato ferite di media gravità.