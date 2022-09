Sissa Trecasali, furgone si ribalta e finisce nel canale: conducente incastrato, grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, giovedì 15 settembre, in via Mingardi a Sissa Trecasali. Per cause in corso di accertamento un furgone si è ribaltato ed è finito nel canale. In conseguenza dello schianto il conducente del mezzo è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Sul posto sono arrivati, dopo pochi minuti, i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Gli operatori del 115 sono riusciti a far uscire l'uomo dal furgone mentre i sanitari, dopo le prime cure sul posto, lo hanno trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore. Secondo le prime informazioni il ferito avrebbe riportato ferite di media gravità ma non sarebbe in pericolo di vita.