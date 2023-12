Auto esce di strada a Soragna: conducente ferito in ospedale

Grave incidente stradale nelle prime ore della mattinata di lunedì 18 dicembre a Soragna, lungo la strada provinciale per Samboseto, in direzione Busseto. Per cause in corso di accertamento il conducente di un veicolo ha perso il controllo del mezzo, per cause in corso di accertamento. L'auto è finita nel canale ed il conducente è rimasto ferito. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure all'uomo per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono di media gravità e non si trova in pericolo di vita.

IN AGGIORNAMENTO